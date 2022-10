Karina Cascella “ribalta” Elenoire Ferruzzi al GF Vip | “Sei brutta | strilli come una pazza e ti porti un circo appresso!” – VIDEO

(Di giovedì 27 ottobre 2022), dopo la sfuriata dinei confronti di Daniele Dal Moro, ha espresso il suo punto di vista sulla concorrente del Grande Fratello Vip e il suo atteggiamento in Casa.commenta le ultime sfuriate dial GF Vip Allora devo chiarire un concetto perché io non ho peli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... ha fornito la sua versione: La giornalista attaccata dall'opinionista: 'Oltre a sparlare non ha un c***o da fare nella vita' Intantonota per essere un'influencer e opinionista, si è ...... Elenoire e Patrizia), e tra questi c'è, ex opinionista di Uomini e Donne, che ha definito il cast un esercito di nullafacenti. Poi Anna Pettinelli si augurava che l'intero cast ...L'opinionista tv ha stroncato la concorrente del GF Vip su Instagram, dove ha spiegato perché sia Luca che Daniele l'hanno rifiutata ...Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, critica duramente le ultime dinamiche del trono over: "Forse gli interessa la telecamere".