Finalmente Abraham! La Roma batte l’Helsinki col brivido

Sul sintetico di Helsinki, Mourinho si prende certamente il risultato e un Tammyritrovato e in gran forma. Per il resto, i giallorossi giocano a sprazzi e senza riuscire a tenere ...Punizione pennellata di Pellegrini, sfera che arriva adche stacca di testa etrova la rete. Roma avanti, con il primo gol in Europa League dell'attaccante inglese. Che si sblocca. ...L'inglese non vedeva l'ora di tornare a segnare. Quando è sceso dal pullman, prima dell'inizio della partita, i romanisti lo hanno incitato. E lui, a fine partita, li ha ringraziati così ...La Roma non brilla, ma supera l'HJK e aggancia il Ludogorets nel Girone C Tra una settimana toccherà, comunque, vincere contro i bulgari ...