Climate Finance Day | blitz con vernice nera contro Bnp Paribas

LAPRESSE

Blitz di un gruppo di ambientalisti contro Palais Brongniart, nel centro di Parigi, dove si è aperto il "Day", incontro annuale del settore finanziario privato francese dedicato al surriscaldamento globale. "Siamo venuti qui oggi per ricordare alle banche le loro responsabilità sull'...Attivisti hanno organizzato una protesta al Palais Brongniart, nel centro di Parigi, dove si stava aprendo ilDay, un incontro annuale del settore finanziario privato francese dedicato al riscaldamento globale. 27 ottobre 2022 Clima, dalla finanza all'agricoltura: come affrontare il climate change - LaPresse Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sanlam Investments has reiterated its ambition of becoming the African continent’s leading sustainable investment house. While the company’s impact aspirations are more broadly targeted towards the ...