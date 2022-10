Atp Napoli | arriva il conto dopo i disagi e le figuracce

...A PARIGI' Si complica la corsa verso leFinals per Matteo Berrettini . L'azzurro ha rinunciato al torneo di Vienna a causa di un problema al piede sinistro, accusato durante il torneo di...Matteo Berrettini ha parlato al Corriere dello Sport in merito al suo ultimo infortunio che, dopo l'di, non lo farà partecipare a Vienna. Ecco le sue parole: 'Sto meglio, il piede è ancora un po' dolorante, ma stringo i denti e sto facendo di tutto per essere in campo a Parigi - Bercy la ...L’organizzazione napoletana paga i tanti problemi che si sono verificati fin dal primo giorno delle gare Non si placano le polemiche sul torneo di tennis Atp che si è svolto a Napoli dal 16 al 23 otto ...Il direttore del torneo Napolitano: " Si tratta di un extrapremio in denaro". E per i due campi Greenset che hanno salvato la Napoli Cup spesi altri ...