ASUSTOR | scopriamo le preferenze degli utilizzatori dei NAS

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Intrattenimento e archiviazione di foto e video, ma anche virtualizzazione, sicurezza e produttività sono le tipologie di software più scaricati da App Central, lo store da cui i possessori di NASpossono fare riferimento per personalizzare i loro dispositivi in base alle loro specifiche esigenze ed arricchirli di ulteriori funzionalità, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc, tramite lo store App Center mette a disposizione dei propri utenti centinaia di app che consentono loro di personalizzare i propri dispositivi e dotarli delle funzionalità che desiderano. Al primo posto delle app più scaricate dallo storenon può che comparire Plex Media Server, la nota piattaforma dedicata alla creazione e gestione di librerie ...