Asl sollecita gli screening anti tumore e la vaccinazione | De Fazio | “Numeri bassi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – L’Asl di Benevento ha dato il via ad una importante campagna di prevenzione-oncologica. Si tratta di un tour in alcuni centri della provincia per consentire ai cittadini di effettuare esami a titolo gratuito per contrastare il proliferare di cellule cancerogene nella mammella, all’utero e al colon retto. La campagna è stata avviata da piazza Minieri a Telese Terme e proseguirà nei prossimi giorni coinvolgendo i centri di Puglianello, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi Dugenta e Solopaca. Presente questa mattina l’assessore comunale di Telese Maria Ausilia Alfano e il sindaco di Telese Giovanni Caporaso. “Non c’è bisogna di prenotazioni – ha dichiarato il primo cittadino. Chiunque voglia può sottoporsi a questi esami. E’ importante la prevenzione. Tre giorni qui in paese per effettuare questi controlli ...