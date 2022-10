Zhang allontana le voci su una possibile cessione del club nerazzurro | «L’Inter non è in vendita Non sto parlando con nessun investitore»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «non è in». Sono le parole del presidente della società nerazzurra Stevenche, in un intervento ai microfoni di Sky, ha smentito le– circolate nei giorni scorsi – su unadel. L’indiscrezione di unadella società nerazzurra era arrivata dal Financial Times. Il quotidiano britannico, infatti, aveva affermato che la proprietà di Suning stava cercando potenziali acquirenti tramite Goldman Sachs e Raine Group. Indiscrezione smentita dallo stesso presidente, affermando che «Sono anni che la società è al centro di queste. Non stocon, ilnon è in ...

... ovviamente da parte dei tifosi che non hanno mai visto di buon occhio l'acquisto, sila ... nientemeno che dal presidente Steven, non convinto (forse) della bontà e della fattibilità ...Commenta per primo Cesare Casadei sidall'Inter e si avvicina al Chelsea. Dopo i tentativi di Torino e Sassuolo, ora sono i ... Marotta ha avuto l'imput dadi fare cassa, dopo la cessione ... Zhang allontana la cessione dell'Inter: "Il club non è in vendita" Soddisfatto non solo Simone Inzaghi, ma anche il presidente Steven Zhang che, intervenuto a Sky Sport, ha commentato il passaggio del turno. "Stiamo facendo bene: il lavoro degli ultimi 4-6 anni p ...Dopo il trionfo sul Plzen parla Zhang il presidente: l'Inter, dice, non è in vendita. Inzaghi: "Abbiamo fatto qualcosa di speciale" ...