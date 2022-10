Il Parlamento deve restare unito Crosetto sulle armi all' Ucraina

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il co-fondatore di Fratelli d'Italia e neo ministro della Difesa traccia le linee strategiche di azione del nuovo governo Meloni. Dalleall'all'eredità del governo Draghi:chiede alitaliano l'unità necessaria in una fase delicata come quella che stiamo vivendo. «Per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio che disegna un orizzonte di 10 anni con un discorso serio, di alto livello. Ha fatto un atto di coraggio, serietà e lungimiranza, senza pensare se sarà rieletta ma pensando a fare le cose giuste per il Paese anche se all'inizio forse non tutte saranno comprese». Così al Corriere della Sera Guido, ministro della Difesa nonché uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, per il quale «non dobbiamo necessariamente bloccare tutte le cose che ha fatto ...

Studenti.it

... nessunoavere paura dei Fratelli d'Italia'. E' quanto si legge in un articolo della Sueddeutsche Zeitung che riepiloga il contenuto dell'intervento di Meloni in. 'Tutto in Meloni ...L'approccioessere quello di professionisti orientati al problem solving e al risultato. Ho ... L'attenzione è massima e siamo sulla strada giusta, basti pensare al regolamento del... Fiducia al governo: cosa significa e come funziona Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Eccomi, io sono Giorgia. La ragazza di borgata che ce l’ha fatta, quella che ha cominciato a fare politica in memoria di Borsellino, la prima donna alla guida dell’Italia, quella ...