“Divieto di sbarco” Piantedosi sgancia un’altra ‘bomba’ sulle Ong

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Proprio nella giornata di ieri, sul sito nicolaporro.it, parlavamo della direttiva firmata dal ministro dell’Interno Matteo, congiuntamente a Matteo Salvini, circa il blocco di due navi Ong nel Canale di Sicilia, la Ocean Viking e la Humanity One, con 326 migranti a bordo.diLa motivazione addotta dal nuovo titolare del Viminale è quella di una “violazione delle norme del nostro Paese e dell’Europa”. E oggi, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa,ha ripreso la questione, valutando seriamente ildi: “Non intendo abbandonarmi alla rassegnazione. Ho voluto battere un colpo per riaffermare un principio: la responsabilità dello Stato di bandiera di una nave”, ha ribadito il ministro. E ancora: “Ero vicecapo di gabinetto ai ...

'Non sono in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione ...Una giustificazione già usata da Salvini, ma risultata poi fallimentare e costata all'ex ministro dell'Interno il processo per sequestro di persona per ildiimposto alla spagnola Open ...Le foto pubblicate dall’Ong Sea Watch mostrano una motovedetta libica che intercetta un motoscafo di persone migranti e le riporta in Libia ...Torna l'emergenza migranti. Col favore del clima mite di questi giorni, si stanno moltiplicando le rotte dei migranti nel Mediterraneo. Per ...