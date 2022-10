Calcio | Sarri | ' manto dell' Olimpico non si sistema a breve ed è un problema considerevole'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. - (Adnkronos) - “Ilerbosonon si sistemerà neltempo, per noi è un". Lo dice l'allenatorea Lazio Maurizioin conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro i danese del Midtjylland. "Ci sono anche altri modi di giocare ma a me non riescono!", aggiunge il tecnico toscano.

FORMELLO - Con il Midtjylland non si può sbagliare, Mauriziolo sa. In ballo, all'Olimpico, ci sono punti importanti per il passaggio del turno e il primato nel girone. C'è da riscattare pure il 5 - 1 rimediato in Danimarca, prima e unica batosta di una ...La squadra biancoceleste è reduce dalla grande vittoria contro l'Atalanta ma alla partita di Bergamo "voglio dare poco credito, perché può essere occasionale " spiegain conferenza stampa - . ...Maurizio Sarri al secondo anno laziale comincia a raccogliere i frutti del martellamento tattico quotidiano. Sarà la sorpresa dell’anno LEGGI ANCHE: Roma: campagna abbonamenti da record: 12mila ...FORMELLO - Con il Midtjylland non si può sbagliare, Maurizio Sarri lo sa. In ballo, all'Olimpico, ci sono punti importanti per il passaggio del turno e il primato nel girone. C'è da riscattare pure il ...