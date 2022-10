Studenti con plus dotazione cognitiva | chi sono | gli approcci metodologici | sviluppo emotivo e sociale Ne parliamo con Lara Milan INTERVISTA

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’attenzione verso gli alunni e le loro caratteristiche di apprendimento ha portato anche in Italia ad affrontare la questione relativa allainserendola tra i Bisogni Educativi Speciali. Ma chii ragazzi gifted e qualile loro caratteristiche? Per capirlo meglio ne abbiamo parlato con la Dottoressa, fondatrice di SEM Italy, dottore di ricerca in psicologia, neuroscienze e statistica medica, specialist in gifted and talented education, che ha curato per Erickson il libro “Lodel talento e dell’alto potenziale”. L'articolocon: chi, gli...