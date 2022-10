(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel corso dela carico del clan camorristico Moccia si sono avvicendati 16 magistrati in quindici udienze. La protesta dell'Unione delle Camere Penali: "Incompatibile con il principio del giusto

ilGiornale.it

I ricercatori hanno analizzato un campione nazionale di 208federali. Nel corso di 90 minuti ad ogni giudice venivano presentaticasi e chiesto di emettere una sentenza. I casi hanno ...SELVAZZANO - Quel pomeriggio di cinque anni fa, era il 24 marzo del 2017, ad appenaanni ha ucciso il padre Enrico Boggian con un colpo di carabina alla nuca. Oggi Alberto , ... Idella ... Sedici giudici per un solo processo: record choc a Roma Il problema si sta riscontrando in altri tribunali d'Italia, soprattutto al sud dove si tengono tanti dibattimenti per 416 bis, l'associazione a ...SELVAZZANO - Quel pomeriggio di cinque anni fa, era il 24 marzo del 2017, ad appena sedici anni ha ucciso il padre Enrico Boggian con un colpo di carabina alla nuca. Oggi Alberto, compirà ...