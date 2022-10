Rangers | Van Bronckhorst | «Ci serve un risultato positivo per uscire da un momento difficile»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Giovanni Van, allenatore dei Glasgow, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli Giovanni Van, allenatore dei Glasgow, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: «Perda un periodoil modo migliore è fare un. Affrontiamo una squadra forte. Hanno vinto 11 gare consecutive e sono la squadra peggiore da affrontare in questo. Servirà una risposta di personalità e andare in campo senza paura MARADONA – «Ha un significato speciale per me. Avevo undici anni nel Mondiale del 1986 quando tutti i giornali parlavano di lui. L’ho incontrato due volte ed è sempre stato il mio idolo. Lo ...

Queste le parole di GiovanniBronckhorst alla vigilia di Napoli -, valida per la quinta giornata di Champions League. Il tecnico degli scozzesi, poi, aggiunge: 'Affrontiamo una squadra ...Non è un buon momento per i Glasgow, ancora a secco di punti in Champions, già tagliati fuori dalla corsa agli ottavi di finale ...via a +4) e c'è tanta pressione sulle spalle di Giovanni...Il tecnico della squadra scozzese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Giovanni Van Bronckhorst, tecnico dei Glasgow Rangers, ha parlato in conferenza stampa alla ...I Rangers sono arrivati a Napoli da meno di un'ora. Gli scozzesi affronteranno domani al Maradona la squadra di Luciano Spalletti per la sfida valida per la quinta giornata del Girone A di Champions ...