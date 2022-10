Motorola Razr 2022 sbarca in Italia e costa 400 euro meno del predecessore

(Di martedì 25 ottobre 2022) A distanza di qualche mese dal lancio cinese,propone a livello globale e inil suo nuovo smartphone pieghevole.è un dispositivo con formato a conchiglia che costituisce un diretto concorrente del Galaxy Z Flip4 di Samsung: andiamo a scoprire tutti i dettagli, compresi il prezzo e la disponibilità. Il PREZZO SCENDE di 400€, la qualità aumenta ma... è ORA PERFETTO!? www.youtube.comarriva ine migliora su tutta la lineaè stato rinnovato sia a livello di design sia per quanto riguarda le specifiche tecniche. Il nuovo pieghevole presenta un design ...

Motorola RAZR 2022: specifiche e prezzo Il Motorola RAZR 2022 ha uno schermo P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate da 144 Hz, schermo esterno da 2,7 pollici e processore Snapdragon 8+ Gen 1.