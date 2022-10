Meloni annuncia un taglio di cinque punti del cuneo fiscale

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilsarà una delle priorità del nuovo governo. "Imprese e lavoratori chiedono da tempo, come priorità non rinviabile, la riduzione dele contributivo" ha dettonel suo discorso...

È quantoil neo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Giornale Radio Rai. Tra gli ...alla Camera per le dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio Giorgia, che ha ...Sindacoricorso al Tar approfondimento Gas, comitati Piombino, ricorso è sicuro se Giani ... però, alla premier Giorgiadi 'sospendere momentaneamente ogni determinazione sul ...Responsabilità e concretezza. Questa mattina Giorgia Meloni si presenterà alla Camera dei Deputati per tenere il suo primo discorso programmatico da presidente del Consiglio.Leggi su Sky TG24 l'articolo Rigassificatore Piombino, via libera da Regione Toscana. Comune annuncia ricorso al Tar ...