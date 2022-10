Lazio | Luis Alberto in dubbio per giovedì | ecco come sta

ROMA - L ' EuroLazio non ha lo stesso curriculum dellad' Italia . Va aggiornato a partire da giovedì contro il Midtjylland (ore 18,45). Sarri cerca la prima delle due vittorie che occorrono per tentare l'assalto al primo posto nel girone - ...- Midtjylland, gara valida per il gruppo F in programma giovedì all'Olimpico alle 18.45, sarà ... la Roma sarà diretta dal portoghese Tiago Martins che avrà i connazionali Rui Tavares e...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Designati i direttori di gara per le partite della 5^ giornata della fase a gironi NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - La Uefa ha reso note le ...