Governo Meloni ottiene la fiducia alla Camera

RaiNews

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto per la fiducia al. Palazzo Chigi...a unche non ci rappresenta, la polizia ha avuto solo i manganelli come risposta', si legge in una nota. Gli scontri sono avvenuti proprio mentre il presidente del Consiglio, Giorgia, ... La Camera ha approvato la fiducia al governo Meloni: 235 sì, 154 no e 5 astenuti - La Camera ha approvato la fiducia al governo Meloni con 235 sì - La Camera ha approvato la fiducia al governo Meloni con 235 sì ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente del consiglio Giorgia Meloni nel suo assai pregevole intervento programmatico ha individuato le priorità del Paese, ha tracciato una rotta chiara, nel solco del lavor ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...