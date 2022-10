Gas | prosegue la tregua sui prezzi Paesi Ue in ordine sparso Germania | “Sì ad acquisti congiunti | sul price cap si vedrà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ancora in discesa il prezzo del gas che perde il 2% rispetto alla chiusura di ieri e si scambia a 97 euro (contratto per consegna a novembre) per megawattora, dopo aver toccato un minimo di seduta a 92,8 euro. Gli scambi orari, immediati, sono addirittura scivolati in negativo. Chi possiede gas è momentaneamente disposto a pagare per liberarsene. Caldo anomalo, previsioni di un inverno non particolarmente freddo, stoccaggi pieni e temporaneo eccesso di offerta di Gnl spiegano il calo di questi giorni. Il livello europeo medio degli stoccaggi è del 93,6%, insi arriva al 97,5%, in Italia al 94,8%. “I leader Ue ci hanno dato una direzione, oggi continueremo con una discussione più tecnica per arrivare a un’approvazione del pacchetto, speriamo di raggiungerla entro fine novembre”. Lo ha detto il ministro dell’Industria della Repubblica Ceca, Jozef Sikela, che ...