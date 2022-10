Discorso Meloni | Conte | “Vuota retorica”

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Dalla Presidenteoltre un’ora di, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturali della destra”. Lo scrive in un tweet il leader del M5S Giuseppe, commentando l’intervento in Aula per la fiducia della neo presidente del Consiglio. “I cittadini, però, non hanno ascoltato una sola parola su soluzioni per caro bollette e crisi energetica. Meno male che erano ‘pronti'”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Come previsto il caro - energia sarà la priorità per il governo. A confermarlo è la stessa presidente del Consiglio neldi in cui ha chiesto la fiducia alla Camera e al Senato. Bollette meno care, bonus sociale e tagli delle accise sui carburanti ...... ma a quanto pare per il 2023 non bisogna attendersi chissà cosa: nel suo, infatti,è stata chiara spiegando che, visto il poco tempo a disposizione per elaborare la legge di Bilancio ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Le reazioni al discorso di Giorgia Meloni dimostrano che la politica estera sarà un problema. Per il resto con Salvini e Berlusconi è tregua di qualche ora.