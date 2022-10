Dalla democrazia decadente alla democrazia decidente Ci riuscirà?

Leggi su formiche

(Di martedì 25 ottobre 2022) La: non ci tireremo indietro, anche se poi non ci eleggeranno più; governeremo insieme agli alleati per una squadra di governo; aperti alle opposizioni per il presidenzialismo, ma in caso di no ideologici faremo da soli. Questa, in sintesi, la parte più politica del discorso con cui Giorgia Meloni ha chiesto al fiduciaCamera dei deputati. Tra i passaggi più ricorrenti quelli che partono dal concetto di responsabilità e hanno un punto di caduta in questo assunto: essere maggioranza parlamentare e compagine di governo per 5 anni, “facendolo al meglio delle nostre possibilità, anteponendo sempre l’interesse dell’Italia a quello di parte e di partito”. Ovvero, la. Messaggi in bottiglia Il primo e forte messaggio è alle ...