Collegio docenti | consigli di classe | ricevimento genitori Quando si può richiedere il compenso per le ore in più

(Di martedì 25 ottobre 2022) Attività funzionali: solo le eventuali ore prestate in più previste per i collegisono retribuite. Per idinon è prevista retribuzione. Chiariamo quali siano gli impegni deidurante l’anno scolastico, le ore funzionali all’insegnamento e quali di queste possono eventualmente essere retribuite qualora si superino le ore previste dal Contratto. L'articolo .

Tecnica della Scuola

Vi hanno partecipato studiosi,universitari e professionisti del settore oltre alle maggiori Associazioni (Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi,Italiano dei Consulenti in Proprietà ...E alla parola "ricorso" il consiglio di classe o il, già sgangherato e claudicante, stramazza senza più fiatare. Sopportando tutto, com'è già abituato a fare. Da anni si chiede al ... Collegio docenti, c’è chi lo convoca per gruppi senza rispettare la normativa La sorpresa, per gli allievi de Il Collegio 7, è lei, la prof di Storia e Geografia. Che entra in scena stasera, su Rai 2 in prima serata, nella terza puntata del reality: Beatrice Fumagalli, 28 anni.Dopo l’esordio con doppi appuntamento della scorsa settimana, Il Collegio 7 prosegue questa sera martedì 25 ottobre 2022 nel suo classico appuntamento settimanale. La vita nel 1958 non è semplice e in ...