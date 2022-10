Celtic-Shakhtar Donetsk | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 25 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la quinta giornata del gruppo F. La compagine scozzese è l’unica a non aver ancora registrato vittorie nel girone: l’unico punto in classifica è arrivato nella gara di andata contro gli avversari odierni. 1-1 il risultato finale di quella gara, con la rete degli ucraini firmata da Mudryk in risposta al vantaggio ospite grazie all’autorete di Bondarenko. I biancoverdi sono già fuori dalla corsa per gli ottavi di finale, l’unico obiettivo raggiungibile è il terzo posto per andare in Europa League. Per riuscirci, ildovrebbe vincere oggi e ottenere almeno un pareggio contro il Real Madrid nell’ultimo turno. Non basterebbe comunque, perchè servirebbe anche una contemporanea sconfitta ...