(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ieri Adriano, ospite del nuovo Domenica Dribbling di Raidue, ha rivelato chesi sente digli basta guardare il video delladi Carlettoladell’Atalanta per sentirsi immediatamente. Il pretesto è stato Sarri. In studio si discute delle intemperanze dell’allenatore della Lazio, delle sue dichiarazioni post partita, del suo look. Prende la parola: «Nel concetto dei toscani chi non è un uomo libero è un uomo grullo. Sarri sicuramente è tutto meno che grullo. Io posso parlare dei toscani in libertà perché in Toscana ci ho abitato per 40 anni, ho anche tre figli toscani, li conosco bene, i toscani.sfrontati, sboccati, ma ...

IlNapolista

...prima volta da trentaquattro anni a questa parte (a Firenze nel 1988 Narducci battè Claudio)...sul 4 - 4 Matteo chiede all'arbitro di far acciugare una parte di campo un brivido corre ...... "Immagino ci si possa riferire acito l'incontro con Piero Bassetti. Gli chiesi se lui, ... si attrezza per giocare a tennis sulle orme di Borg e, e segue in tv le gesta di Rivera e ... Panatta: «Quando sono di cattivo umore guardo la corsa di Mazzone sotto la curva e mi sento meglio» Lorenzo Musetti contro Matteo Berrettini è la finale dell'ATP 250 di Napoli, un derby azzurro che mette in palio un trofeo del circuito maggiore: evento che di certo non si è verificato così di freque ...Non abbiamo molti dubbi sul fatto che nella cinquina delle parole scelte per descrivere come sia l’Italia quando si fa bella nello sport, e quali le doti che più si accordano con le speranze degli app ...