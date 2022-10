La Sampdoria ha vinto una partita Finalmente

(Di lunedì 24 ottobre 2022) AGI - Labeffa la Cremonese nello scontro dell'11 giornata di Serie A e torna a casa con tre punti pesantissimi. Allo Zini finisce 1-0 grazie alla zampata di Colley nell'ultima parte di gara, dopo un rigore fallito in avvio dai padroni di casa con Dessers. Con questo successo, il primo in campionato, la squadra di Stankovic si leva dall'ultimo posto della classifica salendo a 6 punti (comunque in zona retrocessione), facendo scivolare sul fondo proprio gli uomini di Alvini, fermi a quota 4. Neanche il tempo di cominciare che arriva subito il primo episodio del match: Okereke conclude dall'interno dell'area blucerchiata e va giù a contatto con Amione, l'arbitro lascia correre poi viene richiamato al Var e assegna il penalty ai lombardi. Dal dischetto va Dessers, ma Audero lo ipnotizza centralmente e salva i blucerchiati. I grigiorossi continuano comunque a ...

