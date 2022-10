Il primo trailer di Succession 4 non scopre tutte le carte che vorremmo vedere

(Di lunedì 24 ottobre 2022) I Roy sono tornati in città. A poco più di sette mesi dalla conclusione della terza stagione, sono iniziate le riprese di4, il che significa che non ci sarà l'attesa infinita dell'ultima volta. All'inizio di giugno l'account Twitter ufficiale dello show ha condiviso una foto delciak, con Mark Mylod, il regista più decorato di. Poi è arrivata una foto dell'interprete di Tom (l'attore Matthew MacFadyen) impegnato in una telefonata apparentemente eccitante durante le riprese per le strade di New York. https://twitter.com//status/1541512985167794176Cosa potrebbe significare? Come ricorderete, la terza stagione si era conclusa con la piccante rivelazione che Tom aveva fatto il pelo a Shiv (Sarah Snook), informando Logan (Brian Cox) che tre dei suoi figli stavano pianificando un ...

Non fa eccezione Ant - Man and the Wasp: Quantumania a giudicare dal. Il nuovo sequel arriverà nei cinema italiani il 15 febbraio 2023 e il video regala le prime spettacolari sequenze ...I Marvel Studios hanno diffuso ildi Ant - Man and The Wasp : Quantumania , il terzo capitolo cinematografico sull’eroe Marvel diretto da Peyton Reed e interpretato da Paul Rudd. Lo potete vedere di seguito. Nel ...Dopo una lunga attesa, i Marvel Studios hanno rilasciato il primo entusiasmante trailer ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania!I Marvel Studios hanno avviato la campagna promozionale legata a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic diretto da Peyton Reed.