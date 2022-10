Gb | la missione di Rishi Sunak | non fare gli errori di Truss

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Può essere relativamente più facile arrivare dopo un disastro. Ladi, 42 anni, ex cancelliere dello Scacchiere durante il governo di Boris Johnson, è facilmente sintetizzabile: nongli stessi, clamorosi, di chi l’ha preceduto a Downing Street, Liz. Il nuovo leader dei Tories, e prossimo premier britannico, parte avvantaggiato dalla sua estrazione, con un profilo sicuramente ben visto dai mercati finanziaria, che sono stati l’esecutore materiale della disfatta del precedente governo. Gli obiettivi dichiarati sono coerenti con queste aspettative. “Rimettere in sesto l’economia di un grande Paese, in crisi profonda”. Come? Mettendo sul tavolo “competenza, integrità e responsabilità”. Fin qui, le parole che qualsiasi persona avveduta ...

