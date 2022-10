Allegri | «L’euforia per le due vittorie è rischiosa | non bisogna abbassare le difese immunitarie»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Domani la Juventus affronterà il Benfica in Champions League nella speranza di rientrare ancora in corsa, sperando magari – oltre che in una vittoria – nel Maccabi. Oggi il tecnico bianconero, Massimiliano, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Che gara si attende?risponde: “Abbiamo solo un risultato ma non siamo né qualificati agli ottavi, dunque fuori dalla Champions, né in Europa League. Dobbiamo iniziare domani ma non dipende da noi: il Benfica è proprietario del suo destino, è una delle quattro squadre in Europa che non ha ancora perso con Napoli, PSG e Real Madrid. Dobbiamo fare una gara come gran parte dell’andata, aumentando il minutaggio dell’intensità. Loro davanti al loro pubblico hanno una spinta diversa ma sarà una sfida particolare: non dovremo avere fretta ma giocare ...