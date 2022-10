ilGiornale.it

Nonostante la loro storia d'amore sia giunta ai titoli di coda, la telenovela infinita trae Mauro Icardi continua a riempire le pagine di gossip in Argentina e non solo. Dopo l'annuncio sui social da parte della showgirl della fine del matrimonio con l'attacante del Galatasaray, ...e L - Gante sono apparsi insieme in un videoclip di una canzone di lui. Nudi, a letto. Ebbene, uno potrebbe aver pensato ad esigenze di scena ma a dire che dietro c'è amore è proprio... Wanda Nara è tornata in Turchia: faccia a faccia con Icardi L'argentina è tornata dai figli e da Mauro Icardi dopo trenta giorni di gossip e pettegolezzi. L'incontro servirà a chiarire se si va verso il divorzio e se ci sarà una seconda possibilità per la copp ...Nonostante la loro storia d'amore sia giunta ai titoli di coda, la telenovela infinita tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a riempire le pagine di gossip in Argentina e non solo.