Video F1 | Gp Austin | Alonso e il pauroso incidente con Stroll

La cronaca della gara vedi anche F1, Gp Usa: Sainz conquista la pole a. HIGHLIGHTS Alla partenza ottimo spunto di Verstappen, mentre Sainz (partito in pole) al primo giro ha un contatto con ...Va a Max Verstappen la vittoria del Gp di, negli Stati Uniti, di F1, davanti ad Hamilton e Leclerc. Pauroso incidente per Fernando Alonso: dopo ...Ad Austin la Red Bull festeggia anche il titolo costruttori: vince Max ma Lewis sfiora la gloria, rimonta Leclerc. Peccato per Carlos Sainz.Un incidente molto pericoloso ha visto coinvolti Fernando Alonso e Lance Stroll nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin.