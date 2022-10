Spalletti | “Kim è micidiale Osimhen può essere più forte | ma deve migliorare un aspetto”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Napoli che vince ancora una volta proseguendo la striscia d’imbattibilità che dura da inizio stagione e grazie alla vittoria di oggi scappa in testa alla classifica volando a +3 dalla seconda. Altra prestazione da grande squadra degli uomini di Lucianoche sbancano per la seconda volta in questa stagione l’Olimpico dopo la vittoria per 2-1 con la Lazio. A decidere questa sera è stato Victor, l’uomo che più di tutti era mancato in questa macchina perfetta e che questa sera ha timbrato il cartellino con una giocata sublime decidendo uno scontro diretto tutt’altro che scontato. Napoli LucianoIntanto, ai microfoni di Dazn è intervenuto Luciano, commentando così la partita e i suoi protagonisti: “Mourinho? Non mi interessano le sue parole, voglio parlare della partita, ...

, l'elogio diè micidiale, ha l'attenzione che lo chiama ad oeprare. Tiene d'occhio il compagno, ha questa supremazia che è bestiale", risponde così Lucianoalle belle ...6,5 Qualche buona chiusura, specie per tappare qualche falla di Jesus. Fa sparire prima Abraham ... ELMAS 6 Ha subito l'occasione per fare male alla Roma7 Non una prestazione squillante ...Non lo so, non rispondo, preferisco parlare della partita» le parole di Luciano Spalletti, protagonista contro la "sua ... Complimenti anche a Kim: «È una cosa bestiale, ci dà sempre una mano in campo ...Altra impresa del Napoli che espugna ancora una volta l'Olimpico e batte la Roma. A breve le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa.