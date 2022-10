LIVE Virtus Bologna-Treviso 24-11 basket | Serie A in DIRETTA | break dei bianconeri grazie a Weems | +13 dopo il primo quarto

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui il: laparte subito forte e chiude avanti 24-11 la prima frazione. 24-11 Appoggio a canestro di Lundberg a fil di sirena. 22-11 Virata di Sorokas,prova ad accorciare. 22-9 Piazzato di Belinelli sul taglio, +14! 20-9 Kyleda due, che è sale a quota 7 punti segnati. 18-9 Sorokas sblocca nuovamente la Nutribulletil lungo digiuno offensivo. 18-7 Semi-gancio perfetto di Jordan Mickey, per ilvantaggio in doppia cifra dei vice-campioni d’Italia. 16-7 Palleggio, arresto e tiro ben eseguito da Alessandro Pajola: parziale di 7-0 dei felsinei e +9, che costringe coach ...

Torna in campo la Virtus Segafredo Bologna reduce questa settimana da due sconfitte in EuroLeague e ancora imbattuta in LBA. Ospite a Bologna ci sarà la Nutribullet ...Diretta Virtus Bologna Treviso streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca nella 4^ giornata del campionato di basket Serie A1.