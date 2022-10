Le battaglie che gli altri stanno combattendo e che non conosciamo

Leggi su dilei

(Di domenica 23 ottobre 2022) C’è una frase, che dovremmo ripetere sempre a noi stessi tutte le volte che commetto il più banale degli errori, quello di giudicare qualcuno che non conosco, per i suoi modi di fare o di vivere. Perché è facile farlo, anche quando ci ripromettiamo di essere meno superficiale di così. Difficile è, invece, andare oltre ciò che. “Ogni persona che incontri stauna battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre” È questa la citazione da ripetere come un mantra. Una frase, attribuita a Ian Maclaren, che da sola è in grado di trasformarsi in un monito e in un insegnamento di vita da non dimenticare mai. Ciò chee oltre È una società frenetica e veloce, quella in cui viviamo, e che ci spinge a stare al passo con i continui cambiamenti. Nessuno può permettersi più di perdere tempo, nessuno ha più voglia ...