Giorgia come Silvio | dal consigliere del Cav una preoccupante previsione?

(Di domenica 23 ottobre 2022) «Il dato saliente è che questo governo è partito subito e con le idee chiare».Che speranza di durata ha e quali sono i pericoli maggiori per la sua tenuta? «A ogni governo che parte si augura la massima durata. Cosìè composto, ha tutti i requisiti per potere lavorare per il Paese. La tenuta dipende dalla coesione che la Meloni riuscirà a creare con la sua compagine governativa e dalla rapida ricomposizione delle inevitabili fratture all'interno dei partiti che lo sostengono, provocate da aspirazioni frustrate che sono anch' esse effetti collaterali del processo di formazione ma che poi tendono a ricomporsi».Il governo parte perché non c'è una maggioranza alternativa e né la sinistra né Mattarella vogliono elezioni anticipate? «Il governo parte perché c'è una maggioranza chiara e inequivocabile e perché elezioni anticipate potrebbero solo rafforzare la ...