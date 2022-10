Gare di sci senza neve neanche artificiale per il caldo | inizia il rosario degli annullamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) C’è una guerra nel cuore dell’Europa, una crisi energetica così conclamata che lo Stato ci fa il regalino di uno sconto alla pompa di benzina, un’aria funesta d’inflazione, con la recessione alle porte, e i bilanci di tutti, a cominciare da quelli pubblici, rischiano di sballare. Eppure, un fiume di denaro corre ancora dalle istituzioni, in mille rivoli, tanti così locali che nessuno fuori se ne accorge, per tenere in vita lo sci da discesa e il cosiddetto circo bianco dei campionati vari. Più circo che bianco, verrebbe da dire: la stagione delle‘agonistiche’ (sarebbe meglio dire ormai ‘agoniche’) si apre con Solden, e i termometri segnano un bel 15 gradi alla base del ghiacciaio di Otzal, più 15, e non va tanto sotto zero nemmeno in alto dove un po’effettivamente era caduta. Quando arriva con queste temperature, il maltempo porta la ...