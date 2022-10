DIRETTA Udinese-Torino | segui la partita LIVE

(Di domenica 23 ottobre 2022) Alle 12:30 scenderanno in campoper l’11^ di Serie A:quiil primo match di questa domenica 23 ottobre. Alle ore 12:30 di quest’oggi, domenica 23 ottobre, l’scenderà in campo alla Dacia Arena e ospiterà ilper l’11^ di campionato. La squadra di Sottil cercherà di archiviare definitivamente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

(Franco Vittadini)Torino streaming video tv: Friulani per la continuitàTORINO: TEST DURO PER I FRIULANITorino , indomenica 23 ottobre 2022 alle ore 12.30 presso la Dacia Arena di Udine , sarà una sfida valida per la 11giornata del ...Udinese-Torino, diretta della partita dell'11a giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ...Dove vedere in diretta tv e streaming la sfida di campionato di Serie A tra l'Udinese di Sottil e il Torino di Juric: tutte le info utili ...