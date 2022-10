Crystal Palace | Zaha ha le idee chiare sul futuro

(Di domenica 23 ottobre 2022) Wilfriedha lesul proprio: come riporta il Daily Mail, l'attaccante ivoriano vuole lasciare ile...

Sky Sport

...45 Atalanta - Sassuolo 2 - 1 VOLLEY - MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 15:00 Italia - Stati Uniti 3 - 0 19:00 Brasile - Serbia 0 - 3 CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 Leicester -0 - 0 16:00 ......45 Atalanta - Sassuolo 2 - 1 VOLLEY - MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 15:00 Italia - Stati Uniti 3 - 0 19:00 Brasile - Serbia 0 - 3 CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 Leicester -0 - 0 16:00 ... Crystal Palace-Wolves 2-1: video, gol e highlights Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Sia Josè Mourinho che Stefano Pioli sognano un grande colpo per l'attacco: niente rinnovo, concorrenza spietata.