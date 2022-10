Classifica piloti MotoGP dopo Sepang | Bagnaia ad un passo dal titolo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una vittoria che sa diquella di. L'alfiere Ducati, con il settimo sigillo in campionato, ha più che mai il suo secondo alloro iridato in tasca. 23 sono i punti di vantaggio ...

Una vittoria che sa di titolo quella di Bagnaia a Sepang . L'alfiere Ducati, con il settimo sigillo in campionato, ha più che mai il suo secondo alloro iridato in tasca. 23 sono i punti di vantaggio ...In attesa di poter festeggiare il mondialecon Bagnaia (Pecco è a +23 su Quartararo a una gara dal termine), a Sepang la Ducati si '... Di seguito lapost GP ...Il successo di Sepang, settimo della stagione, porta il piemontese della Ducati ad avere ormai le mani sul secondo alloro iridato. Solo il terzo posto di un eroico Quartararo permette di rimandare la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...