Chi è Ema Stokholma | altezza | carriera | tatuaggi e vita privata

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ema(all'anagrafe Morwenn Moguerou), è nata a Romans-sur-Isère, in Francia, il 9 dicembre del 1983, sotto il segno zodiacale del Sagittario. La suaè 180 cm circa ed il suo peso circa 65 kg. Il suo profilo Instagram ufficiale è @ema. Emafamiglia ed infanzia Emaha raccontato nel suo libro uscito qualche anno fa (dal titolo “Per il mio bene”) la sua difficile storia familiare. Sia lei che suo fratello maggiore Gwendal, infatti, hanno subito violenze sia fisiche che psicologiche dalla loro madre. Per questo motivo, la dj ha deciso di raggiungere suo padre in Italia a 15 anni, lo stesso padre che aveva abbandonato i due da piccoli. Dopo pochi mesi, però, ha preferito andare a vivere da sola e mantenersi facendo alcuni lavori, dalla modella alla dj. In ...