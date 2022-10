Bologna-Lecce | Thiago Motta | “Noi sempre in controllo Possiamo migliorare ancora”

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Sono contento per quel che abbiamo dimostrato in campo. Siamostati innei 95?, dobbiamo dare continuità perché siamo sulla strada giusta. C’è un grande margine di miglioramento”. Lo ha detto il tecnico deldopo la vittoria per 2-0 contro ilal Dall’Ara. “Nel calcio di oggi senza intensità è difficile fare bene.nella gestione della palla nel secondo tempo, per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Siamo ripartiti e abbiamo creato pericoli”, ha aggiunto ai microfoni di Dazn. Marko Arnautovic sale in testa alla classifica marcatori: “Sa molto bene la stima che ho per lui come giocatore e come persona. Lui è un ragazzo eccezionale, quando mette tutta la sua energia, è un giocatore ...

Alle 18 si disputerà Atalanta - Lazio, mentre alle 20.45 il big match Roma - Napoli. Foto: LapresseScontro diretto per la salvezza, la partitaverrà seguita in tempo reale dalla redazione di Calciomercato.itTrovata la prima vittoria sulla panchina rossoblu contro il Cagliari in Coppa Italia, Thiago Motta cerca il bis in ...Si ritorna in campo con l'undicesima giornata di Serie A: è tempo del match tra Bologna e Lecce, orario e dove vederla in tv Orario di Bologna-Lecce e dove vederla in tv o in streaming Si ritorna in ...Appena rientrato dall’infortunio, Marko Arnautovic è subito protagonista. L’attaccante austriaco sblocca il risultato dopo poco meno di un quarto d’ora di gioco con un calcio di rigore trasformato con ...