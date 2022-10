Barella | 5 gol in gare ufficiali | è la sua miglior stagione - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il mediano dell'Inter di nuovo decisivo, sono cinque gol in: mai così tanti dopo 15. E ora c'è pure ...

La Gazzetta dello Sport

Il mediano dell'Inter di nuovo decisivo, sono cinquein stagione: mai così tanti dopo 15 gare. E ora c'è pure ......spalti e negli spogliatoi (anche per un presunto fallo di Dzeko su Milenkovic da cui è nato il... APPROFONDIMENTI Pagelle Fiorentina - Inter: Lautaro travolgente (8),inesauribile. Venuti da ... Arrancava e si innervosiva, ora domina: così Barella si è ripreso l'Inter Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Blog Calciomercato.com: Partita di cartello all'Artemio Franchi contro la squadra nerazzurra di Milano guidata da Simone Inzaghi. Una volta finita la partita, da circa 46 anni ...