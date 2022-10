Amici e parenti del piccolo rugbista si uniscono in fiaccolata per gridare | “Forza Mauro” Foto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti, compagni, conoscenti della famiglia delcolto da malore ormai due settimane fa (leggi qui) si sono radunati ieri sera al rione Ferrovia per unaed un momento di preghiera dinanzi alla chiesa rionale per un momento di preghiera con lo slogan “2 ben impresso nei cuori di tutti i partecipanti così come lo era su uno striscione che campeggiava in testa al corteo che ha percorso le strade del quartiere. In tanti sono scesi in strada per esprimere incoraggiamento e vicinanza al giovane, ricoverato da alcune settimane all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è giunto in eliambulanza dopo le prime cure praticategli presso l’Ospedale San Pio di Benevento, a seguito ...