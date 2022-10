(Di sabato 22 ottobre 2022) Giallo aper il ritrovamento dei corpi senza vita diin due punti diversi della città. Una delleprese in considerazione dagli investigatori è che si tratti di un. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - 50 anni - potrebbe aver ucciso la consorte, di 52, soffocandola, e poi si sarebbe tolto la vita, impiccandosi, in un altro appartamento.

... intorno alle 17, di un uomo e una donna(e moglie. La donna in viale Virgilio, l'uomo in una ... Lascia un tuo commento Tags: polizia di stato Scientificaredazione PugliaPress Quotidiano ...Il cadavere di una donna è stato trovato questa sera ain viale Virgilio 39, quello delin un altro punto della città, in via Gobboini a San Vito, all'interno di una villa. Potrebbe essersi trattato di un caso di omicidio - suicidio ma ... Taranto, marito e moglie trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio I corpi rinvenuti in due diversi appartamenti della città pugliese. L’uomo, 52 anni, avrebbe ucciso la consorte, 52, e poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi ...A Taranto, in due punti diversi della città, sono stati trovati i corpi senza vita di marito e moglie. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. L'uomo, di 50 anni, potrebbe a ...