(Di sabato 22 ottobre 2022)più pieni rispetto all'ultimo dato pre-pandemia. Il numero di incidenti stabile. La crescitaa percentuale di episodi di violenza registrata all'esterno degli impianti. Le partite di calcio in Italia, passo dopo passo, stanno diventando eventi più «normalizzati» e l'emergenza sembra essere finalmente alle spalle. Un lungo processo iniziato negli anni Duemila, passato attral'istituzione nel 2005Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Viminale e l'aggiornamentoa legislazione sugli impianti sportivi. La morte'ispettore capo di polizia Filippo Raciti a Catania nel 2007 fece prendere coscienza definitiva del problema. Dalla prima versionea Tessera del Tifoso ideata nel 2009 dall'ex ministro degli ...

Stadi verso la normalità. Cortis dell'Osservatorio: "In futuro meno agenti impiegati"