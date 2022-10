Serie C 2022 2023 | il Pescara non si ferma | 2-0 al Cerignola e secondo posto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Vittoria facile delsull’Audacenel match valido per la decima giornata di. I bianco azzurri vincono 2-0 con un gol nel primo tempo su rigore di Lescano e un gol neltempo di Vergani a chiudere il match.mai veramente pericoloso in fase offensiva con Malcore sempre chiuso dall’ottima difesa del, solo 6 gol subiti in 10 partite. La squadra di Colombo sale a 23 punti a -2 dalla vetta difesa dal Catanzaro,fermo a 12 punti appena fuori dalla zona playoff.che tornerà in campo domenica prossima contro lo Juve Stabia.che ospiterà in casa la Turris. Primo tempo che parte a ritmi bassi con il...

