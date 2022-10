MotoGP | le previsioni meteo per la gara a Sepang | la pioggia potrebbe rimescolare tutto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Giornata di vigilia ain vista di un Gran Premio della Malesia 2022 cheassegnare il titolo iridato in. Francesco Bagnaia ha infatti a disposizione il primo match point della stagione e si laureerebbe campione del mondo domani con unadi anticipo guadagnando almeno 11 punti sul francese Fabio Quartararo (Yamaha) senza perderne più di 2 dall’Aprilia di Aleix Espargarò. Pecco scatta dalla nona casella sulla griglia di partenza ma precede comunque i suoi due inseguitori più temibili in campionato, che partiranno addirittura dalla quarta fila dello schieramento (10° il catalano, 12° il Diablo). Jorge Martin è il pole-man con la Ducati Pramac davanti al compagno di marca Enea Bastianini e alla Honda di Marc Marquez. Leperò non sono ...

Venissero confermate ledelle quote, a Sepang un italiano tornerebbe a laurearsi campione del mondo dellaa distanza di 13 anni dal successo di Valentino Rossi. Con il primo posto del torinese e il quarto (...L'ultimo grande protagonista della direttaè Enea Bastianini , che con quattro vittorie è andato nettamente oltre le più rosee, con un meraviglioso inizio di stagione e la grande ...GP Malesia Aprilia MotoGP 2022 - Parziale delusione per Aleix Espargarò al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio della Malesia, penultima prova del mondiale 2022 di MotoGP. Lo ...Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle qualifiche di F1 e delle qualifiche della MotoGP (oggi sabato 22 ottobre). Qualifiche in diretta tv, gratis e in chi ...