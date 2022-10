(Di sabato 22 ottobre 2022) Laritrova la vecchia signora con una prova solida e concreta contro l’Empoli, ora laè alLaritrova la vecchia signora con una prova solida e concreta contro l’Empoli, ora laè al. Il 3-5-2 iniziale di Allegri con qualche sorpresa dal 1? ha dato ragione ad Allegri. La squadra si sta ritrovando nel gioco, nei modi e nella voglia. Contro l’Empoli, dopo un primo tempo tutt’altro che semplice, i bianconeri sono riusciti a portare a casa una vittoria netta e convincente. In Champions League i giochi ormai sono fatti, ma finché la matematica non condanna si può sperare fino alla fine. Ora ladi Allegri e i suoi ragazzi va necessariamente a martedì per la sfida con il, ultima possibilità per ...

Calcio News 24

...di assicurazioni " evitando di portarsi al live i Nervi e optando all'ultimo per i più... A quel punto, gli spettatori che tifanocapiscono: è Allegri! Ha la squadra meno forte in ...E' un grandissimo lavoratore e con deirapporti a livello internazionale: dal procuratore ... "Lui è arrivato nel corso degli anni: giovane ds che si è inserito nel tessuto. Chi l'ha ... Juventus, solidi e concreti: ora testa al Benfica "Una vera Signora" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola in merito alla vittoria della Juventus contro l'Empoli."Una vera Signora" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola in merito alla vittoria della Juventus contro ...