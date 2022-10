Formazioni ufficiali Sudtirol-Parma | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ledi, valida per la decima giornata della. La formazione trentina si è resa protagonista di un buonissimo avvio di campionato da neopromossa, stazionando ora a ridosso della zona playoff, con la possibilità di entrarci in caso di vittoria contro i ducali, che però fino a questo momento della stagione non hanno mai perso in trasferta, ottenendo tre pareggi e una vittoria (due considerando quella contro la Salernitana in Coppa Italia). Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di sabato 22 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Poluzzi, Berra, Mazzocchi, ...