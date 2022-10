Denis Dosio | grattacielo in fiamme a Rimini | il rogo partito da casa sua ' Tutto distrutto | sono sotto choc'

Grattacielo in fiamme a Rimini , incendio al 14esimo piano: e le fiamme sono partite da un volto noto del web, l'influencer. Paura ieri intorno alle 12 nel capoluogo romagnolo, dove un rogo - senza conseguenze per le persone - è divampato intorno alle 12 in un appartamento al quattordicesimo piano. La colonna ...La casa brucata è un trilocale ed è di proprietà di, volto tv molto noto al grande pubblico. Influencer seguitissimo di Forlì (anche se Instagram la scorsa estate gli oscurò il profilo ...Grattacielo in fiamme a Rimini, incendio al 14esimo piano: e le fiamme sono partite da un volto noto del web, l'influencer Denis Dosio. Paura ieri intorno alle 12 nel capoluogo ...Denis Dosio, incendio grattacielo di Rimini partito da casa sua. "Ho rischiato grosso, un disastro…". Tra gli inquilini anche il regista Marco Bertozzi ...