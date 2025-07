Fedez-choc il suicidio | Una lunga progettazione

Fedez sconvolge con parole intense e profonde, rivelando il dramma nascosto dietro un gesto estremo. La sua testimonianza si addentra nei meandri del dolore invisibile, svelando come la lotta interiore sia spesso una lunga e silenziosa battaglia. Un messaggio potente che invita a riflettere sulla complessità della mente umana e sull'importanza di ascoltare e supportare chi soffre in silenzio.

"Non è il salto. Non è il colpo. Non è l’atto in sé. È tutto quello che succede prima. È la gestazione. Figlia di un lungo periodo di progettazione di tale atto. Un feto che cresce nel buio del cranio, che ti sussurra piano, ogni giorno, 'basta'. Io ci sono arrivato dopo aver mollato gli psicofarmaci di botto come si butta via un pacchetto di sigarette vuoto": questo un passaggio del nuovo libro di Fedez di cui il rapper stesso ha voluto mostrare un'anticipazione tramite storie Instagram. Il riferimento è al tentato suicidio. La sospensione degli psicofarmaci, ha spiegato il cantante, avrebbe aggravato la sua salute mentale: "Ma quelle basta**e erano diventate la mia pelle, la mia lingua, il mio pensiero - si legge in un altro passaggio del libro -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it