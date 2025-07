Cresce il numero di abbonati | oltre 6500 tessere sottoscritte

Un entusiasmo travolgente che conferma la passione immensa dei tifosi bianconeri. Con oltre 6.500 tessere sottoscritte e il tutto esaurito in Curva Mare, la campagna “Una Storia di Famiglia” dimostra che il cuore della nostra community batte forte più che mai. La voglia di sostenere la squadra cresce ogni giorno, e questo è solo l’inizio di una stagione ricca di emozioni.

Proseguono le sottoscrizioni alla campagna abbonamenti “Una Storia di Famiglia”, che, ad un mese esatto dall’avvio delle vendite, registra il tutto esaurito in Curva Mare. Gli abbonamenti totali sottoscritti fino ad oggi dai tifosi bianconeri per il campionato di Serie B 202526 sono 6.536, con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

